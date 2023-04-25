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برشلونة يرغب في ضمه في صيف 2023

مطالب ميسي المالية تُوقف مفاوضات التجديد مع باريس سان جيرمان

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
مطالب ميسي المالية تُوقف مفاوضات التجديد مع باريس سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر عدم تجديد العقد مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال الفترة الحالية.

وقالت صحيفة Le Parisien الفرنسية والمقربة من باريس سان جيرمان إن مطالب ميسي المالية الجديدة، جعلت إدارة باريس سان جيرمان تدخل في خلاف مع اللاعب، مما جعل الأخير يقرر عدم التجديد مع النادي العاصمي والرحيل عنه فور نهاية الموسم الحالي.

الخطة لاستعادة ميسي

من جانبه، يسعى برشلونة الإسباني للتعاقد مع النجم الأرجنتيني مجددًا في صيف العام الجاري، حيث كشف موقع FootMercato الفرنسي أن برشلونة يسعى لتسوية أوضاعه المالية وإصلاحها، وذلك من أجل استقطاب النجم الأرجنتيني مجددًا بعد نهاية الموسم الحالي.

وأضاف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، أن إدارة برشلونة تحاول حاليًّا الاتفاق مع رابطة الدوري الإسباني على السماح لها بضم النجم الأرجنتيني، وذلك عن طريق بيع صفقتين من صفوف الفريق الكتالوني من أجل تحسين الأمور المالية في النادي لضم ميسي مجددًا.

التتويج بالمونديال

وكان اللاعب الأرجنتيني رحل عن صفوف الفريق الكتالوني في أغسطس من عام 2021 منضمًّا لباريس سان جيرمان، كما توج مع بلاده بلقب كأس العالم 2022 في قطر في ديسمبر الماضي بعد الفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية.

 

 

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