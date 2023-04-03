مطعم في اليابان يضع شرطًا غريبًا أثناء تناول الطعام

تعرف مجموعة مطاعم متخصصة بالمعكرونة في اليابان بقاعدة لا يمكن تجاوزها وهي: تناول الطعام بسرعة وغادر.

الهاتف الذكي السبب

وانشغال الزبائن بالهواتف الذكية هو أكثر ما دفع المسؤولين عن هذه المطاعم في اليابان لتحديد وقت معين لتناول الطعام والمغادرة على الفور، حيث يقول مدير تلك المطاعم كيتو كاي: ذات مرة، عندما كنا مشغولين، لاحظنا عميلًا لم يبدأ تناول الطعام لمدة 4 دقائق، كان يشاهد مقاطع فيديو على هاتفه بينما كان طعامه يبرد أمامه.

وأضاف: عندما تكون المقاعد ممتلئة وأرى الناس يتوقفون عن تناول الطعام وهم يحدقون في هواتفهم الذكية، أقول لهم أن يتوقفوا.

قاعدة مماثلة لـ ماكدونالدز في سنغافورة

وهناك قواعد مشابهة في مطاعم أخرى، فأحد فروع ماكدونالدز في سنغافورة خصص مجموعة من الخزائن كي يضع الزبائن هواتفهم فيها قبل دخول المكان، والهدف هو قضاء وقت أطول مع أطفالهم أثناء تناول الطعام.