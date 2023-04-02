مطوفو حجاج الدول العربية تعلن بدء التوظيف لموسم الحج

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أعلنت شركة مطوفي حجاج الدول العربية والشركات التابعة بدء استقبال طلبات التوظيف الموسمي لموسم حج 1444هـ، وذلك وفقاً للمواعيد الموضحة أدناه.
– مدير العمليات (رئيس قطاع سابقاً).
– رئيس وحدة خدمة (معاون سابقاً).
– نائب رئيس وحدة خدمة (مساعد معاون سابقاً).
– رئيس مركز خدمة ميدانية.
– نائب رئيس مركز خدمة ميدانية.
– موظف خدمة العملاء (عضو مركز خدمة ميدانية سابقاً).
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/09/12هـ الموافق 2023/04/03م.
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