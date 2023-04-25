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أثارت غضبًا بين المزارعين

مظاهرات في كوريا الجنوبية بسبب تصريح للسيدة الأولى عن الكلاب

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
مظاهرات في كوريا الجنوبية بسبب تصريح للسيدة الأولى عن الكلاب
المواطن - فريق التحرير

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تظاهر العشرات من مزارعي الكلاب في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، لانتقاد السيدة الأولى بسبب تصريحاتها التي تدعم فرض حظر محتمل على استهلاك لحوم الكلاب.

دعوات لحظر لحوم الكلاب

وتجمع حوالي 50 من مربي الكلاب اليوم الثلاثاء بالقرب من مكتب الرئيس يون سوك يول للاحتجاج على تصريحات زوجته، كيم كيون هي، خلال مأدبة غداء خاصة مع نشطاء حقوق الحيوان في وقت سابق من أبريل.

مظاهرات في كوريا الجنوبية بسبب تصريح للسيدة الأولى عن الكلاب

وأكل لحوم الكلاب ممارسة كورية عمرها قرون، لكن كانت هناك دعوات متزايدة لحظرها في كوريا الجنوبية حيث أثرت حملات حقوق الحيوان على الإدراك العام وتراجع تناول لحوم الكلاب لدى معظم الشباب.

خطوات للتعويض

وفي أواخر عام 2021، تم إطلاق لجنة حكومية-مدنية للتوصل إلى توافق اجتماعي بشأن إنهاء استهلاك لحوم الكلاب، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي تقدم حتى الآن.

ويطالب المزارعون السلطات بتقديم المزيد من خطوات التعويض الملموسة أو السماح لهم بالحفاظ على أعمالهم لمدة تتراوح بين 15 و20 عامًا حتى يموت كبار السن، وهم المصدر الرئيسي للطلب على اللحوم.

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