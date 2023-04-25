مظاهرات في كوريا الجنوبية بسبب تصريح للسيدة الأولى عن الكلاب لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير مدني حائل يباشر حادث تطاير أجزاء من أجهزة مغسلة ملابس بريكس تتلقى طلبات انضمام من 19 دولة بينهم السعودية تعليم الباحة: بداية الحصة الأولى 7:00 صباحًا من الغد إغلاق عقبة شعار 4 أشهر لأعمال الصيانة سفير اليابان يشكر المملكة على إجلاء رعايا بلاده من السودان ارتفاع عجز الميزانية في بريطانيا بسبب أسعار الطاقة الدفاع المدني: لا تجازفوا باجتياز الأودية أثناء جريانها أمطار وأتربة مثارة على نجران حتى الـ10 مساءً
تظاهر العشرات من مزارعي الكلاب في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، لانتقاد السيدة الأولى بسبب تصريحاتها التي تدعم فرض حظر محتمل على استهلاك لحوم الكلاب.
وتجمع حوالي 50 من مربي الكلاب اليوم الثلاثاء بالقرب من مكتب الرئيس يون سوك يول للاحتجاج على تصريحات زوجته، كيم كيون هي، خلال مأدبة غداء خاصة مع نشطاء حقوق الحيوان في وقت سابق من أبريل.
وأكل لحوم الكلاب ممارسة كورية عمرها قرون، لكن كانت هناك دعوات متزايدة لحظرها في كوريا الجنوبية حيث أثرت حملات حقوق الحيوان على الإدراك العام وتراجع تناول لحوم الكلاب لدى معظم الشباب.
وفي أواخر عام 2021، تم إطلاق لجنة حكومية-مدنية للتوصل إلى توافق اجتماعي بشأن إنهاء استهلاك لحوم الكلاب، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي تقدم حتى الآن.
ويطالب المزارعون السلطات بتقديم المزيد من خطوات التعويض الملموسة أو السماح لهم بالحفاظ على أعمالهم لمدة تتراوح بين 15 و20 عامًا حتى يموت كبار السن، وهم المصدر الرئيسي للطلب على اللحوم.