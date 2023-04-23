Icon

سيول الطائف تغرق حي الوسام وتجرف المركبات Icon مظاهر فرحة الأطفال بعيد الفطر في عرعر Icon أمطار على العاصمة المقدسة والجموم والقنفذة والليث Icon جادة قباء تجذب زوار وأهالي المدينة المنورة في العيد Icon الأرصاد : استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات البرد وجريان السيول Icon وظائف شاغرة في طيران الرياض Icon وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي Icon بدر بن سلطان يستقبل المهنئين بعيد الفطر Icon ريال مدريد يتجاوز عقبة سيلتا فيغو بثنائية Icon الأهلي المصري يعبر الرجاء بهدفين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مظاهر فرحة الأطفال بعيد الفطر في عرعر

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ صباحاً
مظاهر فرحة الأطفال بعيد الفطر في عرعر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رسمت فرحة العيد البهجة والسرور على وجوه الأطفال بمنطقة الحدود الشمالية بمناسبة عيد الفطر المبارك .
ورصدت عدسة ” واس ” مظاهر فرحة الأطفال وابتهاجهم في فعاليات ” عيدكم فرحة ” بمدينة عرعر .

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النرويج على موعد مع إضراب 24 ألف شخص اليوم
العالم

النرويج على موعد مع إضراب 24 ألف...

العالم
دعم الملك سلمان وولي العهد لحملة جود يعكس اهتمام القيادة بتحسين حياة المواطن
الملك سلمان

دعم الملك سلمان وولي العهد لحملة جود...

الملك سلمان
تدشين برامج خادم الحرمين من المصاحف والتمور وتفطير الصائمين بتايلند
السعودية اليوم

تدشين برامج خادم الحرمين من المصاحف والتمور...

السعودية اليوم
الاتحاد يسعى لتعزيز صدارته من بوابة ضمك
آخر الاخبار

الاتحاد يسعى لتعزيز صدارته من بوابة ضمك

آخر الاخبار
الشيخ العيسى يبين الحكم الشرعي لأكل البطريق وخنزير البحر
السعودية اليوم

الشيخ العيسى يبين الحكم الشرعي لأكل البطريق...

السعودية اليوم
فهد الهريفي لـ سامي الجابر: أنت أفضل لاعب في تاريخ الهلال
الرياضة

فهد الهريفي لـ سامي الجابر: أنت أفضل...

الرياضة
تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون
الرياضة

تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون

الرياضة
إسرائيل تفتح الملاجئ
العالم

إسرائيل تفتح الملاجئ

العالم