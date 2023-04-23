مظاهر فرحة الأطفال بعيد الفطر في عرعر

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رسمت فرحة العيد البهجة والسرور على وجوه الأطفال بمنطقة الحدود الشمالية بمناسبة عيد الفطر المبارك .
ورصدت عدسة ” واس ” مظاهر فرحة الأطفال وابتهاجهم في فعاليات ” عيدكم فرحة ” بمدينة عرعر .