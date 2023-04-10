معاقبة صيني بالسجن 6 أشهر لإخافته دجاجًا حتى الموت

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أكدت صحيفة تشاينا ديلي الحكومية في الصين، أنه تمت معاقبة رجل في الصين بالسجن 6 أشهر كاملة؛ بسبب إخافته 1100 دجاجة حتى الموت، في نزاع مع جاره.
وفي التفاصيل، بدأت القضية الغريبة في إبريل من العام الماضي عندما شعر الرجل، ولقبه جو، بالضيق لأن جاره، ولقبه تشونغ، قام بقطع أشجاره دون إبلاغه، وفقًا لسكاي نيوز.
وتسلل جو، وهو من مقاطعة هنغيانغ في مقاطعة هونان جنوب وسط الصين، إلى مزرعة دجاج تشونغ في الليل في عدة مناسبات. لم يتضح ما هي نية جو، لكن المحكمة في مقاطعة هنغيانغ سمعت أنه في إحدى الليالي استخدم مصباحًا كشافًا لتخويف الدجاج، وفقًا لصحيفة تشاينا ديلي الحكومية.
وتسبب هذا التصرف في حشد الطيور في الزاوية، ما تسبب في سحق 460 منها حتى الموت، وتم القبض على جو، وأجبر على دفع تعويض إلى تشونغ مقداره 440 دولارًا.
وبحسب وسائل إعلام محلية، جعله هذا القرار أكثر غضبًا، ليعود إلى مزرعة تشونغ مرة أخرى لتكرار أفعاله؛ ما أدى هذه المرة إلى نفوق 640 دجاجة.
وأفادت السلطات الصينية، بأن 1100 دجاجة نفقت جراء أفعاله. وقالت المحكمة الثلاثاء: إن تصرفات جو كانت مقصودة، وحكمت عليه بالسجن 6 أشهر مع وضعه تحت المراقبة لمدة عام، مع الأخذ في الاعتبار أن الرجل أبدى ندمه على سلوكه.