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بعد الخسارة ضد فرايبورج

معاناة بايرن ميونخ مستمرة في كأس ألمانيا

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
معاناة بايرن ميونخ مستمرة في كأس ألمانيا
المواطن - فريق التحرير

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أحبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ جماهيره، بعدما ودع منافسات كأس ألمانيا من الدور ربع النهائي، عقب خسارته ضد فرايبورج.

خسارة البايرن ضد فرايبورج

ولعب بايرن ميونخ ضد فرايبورج بالأمس على ملعب “أليانز أرينا”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس ألمانيا، وخسر البايرن على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف.

وتقدم البايرن أولًا عن طريق دايوت أوباميكانو عند الدقيقة 19، إلا أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فرايبورج نجح في تسجيل ثنائية عن طريق نيكولاس هوفلر ولوكاس هولر عند الدقيقتين 27 و95، ليتأهل إلى نصف النهائي.

فرايبورج في كأس ألمانيا
لاعبو فرايبورج – المصدر @scfreiburg

بايرن ميونخ يُعاني

ولفتت شبكة الإحصائيات “سكواكا”، إلى أن إقصاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ يعني استمرار معاناته في خطف لقب كأس ألمانيا في آخر 3 سنوات.

بايرن ميونخ ضد فرايبورج
جانب من المباراة – المصدر @FCBayernEN

ولم يسبق أن فشل البايرن في حصد لقب كأس ألمانيا في 3 سنوات متتالية منذ بداية القرن الـ21، الأمر الذي أثار غضب جماهيره التي كانت تطمح في بداية قوية مع المدرب الجديد توماس توخيل.

كما أن خسارة بايرن ميونخ ضد فرايبورج هي الأولى في معقله “أليانز أرينا”، حيث إنهما تقابلا 24 مرة في جميع البطولات، ولم يستطع فرايبورج في تحقيق أي فوز قبل مواجهة الأمس، وخسر 20 مرة وتعادل 3 مرات فقط، وذلك وفقًا لـ”أوبتا”.

بايرن ميونخ في كأس ألمانيا
جانب من المباراة – المصدر @FCBayernEN
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