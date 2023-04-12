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معتمرة مصرية: في كل سجدة بندعي للسعودية

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ مساءً
معتمرة مصرية: في كل سجدة بندعي للسعودية
المواطن - فريق التحرير

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أشادت معتمرة مصرية بالخدمات المقدمة في موسم العمرة هذا العام، معربة عن سعادتها بما رأته من تعامل وجهود من قبل الجهات المعنية بالمملكة.

وقالت المعتمرة في تصريحات لقناة “الإخبارية”، “بلسان كل مصري خصوصًا والعالم أجمع للمملكة العربية السعودية، من قلبي ومن قلب كل مصري ربنا يبارك للمملكة ويرفع قدرها بكل اللي فعلوه خلال موسم العمرة هذه السنة”.

الدعاء للمملكة

وأكدت أن هذا العام من موسم العمرة يختلف عن المواسم السابقة، لافتة “المملكة فتحت أبوابًا ما كانت تخطر لنا على بال.. في كل سجدة بندعي لكم والدنيا كلها تدعي للسعودية”.

ولفتت إلى أن حلم عمرها هو العيش في مكة المكرمة، داعية للمملكة وقياداتها بكل خير وتوفيق.

وتسخِّر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وجميع الجهات المعنية، كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمعتمرين والمصلين في شهر رمضان.

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