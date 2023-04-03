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وسط جهود المتطوعات لمساعدة ذوي الإعاقة

معتمرة مغربية: أتمنى عودة بصري لرؤية الكعبة والحجر الأسود

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
معتمرة مغربية: أتمنى عودة بصري لرؤية الكعبة والحجر الأسود
المواطن - فريق التحرير

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مسنون مقعدون وآخرون مكفوفون، وغيرهم من ذوي الإعاقة، أتوا جميعًا دون أسرهم إلى أطهر بقاع الأرض، لتدمع أعينهم فرحًا بها، وتكون ألسنتهم رطبة بذكر الله، وسط رعاية كبيرة في الحرم المكي، بسبب ما تبذله الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام، من جهود حتى يستطيعوا ممارسة شعائرهم الدينية بسهولة ويسر.

كفيفة تتمنى رؤية الكعبة

وأعربت معتمرة مغربية كفيفة عن أمنيتها في عودة بصرها من أجل رؤية الكعبة والحجر بالمسجد المكي الشريف.

وقالت في تقرير لقناة “الإخبارية”: “أمنيتي أدير العمرة ويرجعلي البصر ولو شوية وأمنيتي أشوف الكعبة وأشوف الحجر الأسود، حققلي أمنيتي يا رب حبيبي يا رب، الله يجازيكم خيرًا، كل شيء الحمد لله جيد والاستقبال الحمد لله والناس طيبين”.

توفير الراحة لذوي الإعاقة

من جانبها أكدت مدير إدارة الخدمة العامة، وردة العتيبي، حرص الإدارة على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أن الإدارة تذلل لهم كافة العقبات، وتوفر لهم كافة الخدمات المخصصة مثل المصحف الإلكتروني، وخدمة دفع العربات المجانية، وتوفير متطوعات يتسابقن على مساعدة ضيوف الرحمن من ذوي الإعاقة.

وتبذل الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام كافة الجهود من أجل توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن من ذوي الإعاقة، بواسطة توفير السلالم والممرات الخاصة لاحتياجاتهم، إضافة إلى توفر مجموعة من المتطوعات لمساعدتهم وتوفير القلم القارئ والجلوس معهم، فضلًا عن مصليات خاصة.

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