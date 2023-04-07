معتمرة مغربية تدعو باكية لأخيها لتكفله بالعمرة

وثقت “قناة “الإخبارية” فرحة معتمرة من الجنسية المغربية لأدائها مناسك العمرة، ورؤيتها الكعبة المشرفة.

فيديو | "حبا ووفاء لأخيها".. بالدموع.. معتمرة تعبر عن مشاعرها لأخيها الذي تكفل بالعمرة لها#من_الحرم#الإخبارية pic.twitter.com/Q8cujTaQnd — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 7, 2023

وخلال تواجدها بالحرم توجهت المعتمرة بالدعاء وهي تذرف الدموع لأخيها وزوجته وأولاده؛ لتكفله برحلة العمرة.

كما توجهت المعتمرة بالشكر إلى المملكة على تنظيم موسم العمرة، فلم تواجه أي مشاكل تزامنًا مع الجهود التنظيمية لقوات أمن العمرة لراحة وخدمة المعتمرين.