معتمرة مغربية تدعو باكية لأخيها لتكفله بالعمرة تفجير بمحيط مطار السليمانية بالعراق القبض على شخص بـ الطائف بحوزته مواد مخدرة دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب الشيخ العيسى: الإفراد أفضل من التعدد وأبعد عن الظلم دعوات الشفاء تُحيط سالم سرور نادي الباطن يقيم إفطارًا رمضانيًا لأبناء جمعية تراؤف هاري كين الأكثر تأثيرًا في البريميرليج القبض على 168 شخصًا خالفوا نظامي الإقامة والعمل في الرياض لحظة تملك أبو عادل منزله الجديد عبر مبادرة جود
وثقت “قناة “الإخبارية” فرحة معتمرة من الجنسية المغربية لأدائها مناسك العمرة، ورؤيتها الكعبة المشرفة.
فيديو | "حبا ووفاء لأخيها"..
بالدموع.. معتمرة تعبر عن مشاعرها لأخيها الذي تكفل بالعمرة لها#من_الحرم#الإخبارية pic.twitter.com/Q8cujTaQnd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 7, 2023
وخلال تواجدها بالحرم توجهت المعتمرة بالدعاء وهي تذرف الدموع لأخيها وزوجته وأولاده؛ لتكفله برحلة العمرة.
كما توجهت المعتمرة بالشكر إلى المملكة على تنظيم موسم العمرة، فلم تواجه أي مشاكل تزامنًا مع الجهود التنظيمية لقوات أمن العمرة لراحة وخدمة المعتمرين.