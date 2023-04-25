معتمرون سودانيون: قيادة المملكة وفرت لنا كل سُبل الراحة

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أعرب معتمرون سودانيون عن شكرهم لقيادة المملكة لما وفرته لهم من حسن المعاملة والاستضافة، مؤكدين أن قيادة المملكة وفرت لهم كل سُبل الراحة.
#فيديو_واس | المعتمرون السودانيون.. قيادة #المملكة وفرت لنا كل سبل الراحة.#واس_عام pic.twitter.com/8rsGyObovP
— واس العام (@SPAregions) April 25, 2023
وتوجه المعتمر البشير فتح الرحمن، من الخرطوم، بالشكر إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما قدموه من فضل وكرم، فيما انهمرت دموعه قائلًا لهم: والله ما قصرتوا معانا”.
من جانبه أكد المعتمر حيدر الزين، على أن قيادة المملكة أكرمتهم بالسكن والإعاشة الكريمة، متوجهًا لهم بالشكر والتقدير من الشعب السوداني، موجهًا دعواته للملك سلمان وولي العهد داعيًا لهم وللمملكة بالأمن والأمان.
كما أكد المعتمر السوداني، مصطفى محمد إبراهيم، على جهود قادة المملكة في استضافة المعتمرين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم في المملكة، منوهًا على دورهم الفعال والقيام بواجبهم مع السودانيين في ظل الأزمة الحالية.