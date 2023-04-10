معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر

وثقت مقاطع فيديو متداولة لقطات من هطول الأمطار الغزيرة على الكعبة المشرفة، حيث شهد المُعتمرون سقوط الأمطار بغزارة شديدة في مكة المكرمة.

شاهد.. هطول الأمطار بغزارة على صحن المطاف في #الحرم_المكي pic.twitter.com/NClpifakUQ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 10, 2023

وأظهر مقطع الفيديو هطول أمطار على أروقة المسجد الحرام، بينما واصل ضيوف الرحمن الطواف حول الكعبة بشكل طبيعي رافعين أيديهم بالدعاء والتضرع إلى الله.

طقس مكة المكرمة

ومن جانبها، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا متقدمًا بشأن هطول أمطار غزيرة اليوم على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية تشمل محافظات :” الكامل- الطائف- الخرمة – المويه – نريه – وسط توقعات بأن تستمر الحالة الممطرة حتى الساعة الـ 9 مساءً.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.