معتمر: قطار الحرمين يضاهي مستويات أوروبا

أشاد المواطن السوري يوسف كمال، المقيم في دولة الإمارات، برحلته حيث قدم من مكة إلى المدينة المنورة عن طريق الطيران، ومن مطار جدة الجديد إلى مكة المكرمة من خلال قطار الحرمين السريع، والذي بات يضاهي مستويات أوروبا، حيث كانت الرحلة ميسرة وسريعة.

كما أبدى يوسف كمال إعجابه بالأسعار فهي في متناول الجميع، مشيدًا بالخدمات المقدمة لاسيما في وقت الذروة، بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال ومساعدة كبار السن بالإضافة لحسن المعاملة والتفاهم لاسيما في أيام رمضان والتي يزداد ثوابها عن غيرها من الأيام.

قطار الحرمين

وفي وقت سابق، رفعت إدارة قطار الحرمين الرحلات خلال شهر رمضان المبارك، لتصل إلى أكثر من 100 رحلة يوميًّا؛ لنقل المعتمرين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة على الاتجاهين للتيسير على ضيوف الرحمن خلال أوقات الذروة.

يشار إلى أن قطار الحرمين السريع يشهد إقبالًا متزايدًا من الزوار والمعتمرين من قاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان، فيما يقدم خدماته عبر خمس محطات تم تجهيزها بكامل الخدمات، حيث تم تشغيل أكثر من 25 ألف رحلة، منذ انطلاق التشغيل مع تجاوز دقة الوصول للموعد بنسبة 95%.