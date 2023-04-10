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معتمر يقوم بعمل مساج لعمال النظافة في المسجد الحرام

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ مساءً
معتمر يقوم بعمل مساج لعمال النظافة في المسجد الحرام
المواطن- فريق التحرير

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تم تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يوثق قيام أحد المعتمرين، بعمل “مساج” لعمال النظافة داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة.

 

مساج لعمال النظافة

في الفيديو، يظهر المعتمر وهو حريص على إجراء المساج من أجل التخفيف عن العمال الذين يبذلون جهدهم في تنظيف المسجد الحرام، والذين يعملون ليل نهار من أجل خدمة ومساعدة المعتمرين وضيوف الرحمن.

المعتمر كان حريصًا في أثناء عمله للمساج أن يكون سريعًا للغاية، حتى يستطع عمل المساج لأكبر عدد ممكن من العمال في الحرم.

استعدادات شؤون الحرم

وخلال الأيام الحالية، تكثف الوكالة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودها استعدادًا لبدء أيام العشر الأواخر من رمضان، وتبدأ في تنفيذ خطط الطوارئ لمواجهة المطر، بعد أن جنّدت الرئاسة، أكثر من 200 مشرف ومراقب و4000 عامل وعاملة وأكثر من 500 معدة للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام اليوم وعلى مدار المدة المقبلة.

 

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