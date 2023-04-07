معدل ملاك المنازل بالسعودية ارتفع لـ 60% بعد رؤية 2030 ولم يتغير باليابان منذ 50 عامًا

أشاد السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، بـ رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أنها ساهمت في ملكية المنازل بشكل مذهل.

فيديو | السفير الياباني لدى المملكة "فوميو إيواي" يؤكد لـ #الإخبارية بأنه قبل رؤية 2030 يمثل ملاك المنازل في المملكة نسبة 48% واليوم يتخطون 60% بينما في اليابان لم يتغير هذا المعدل خلال 50 عاماً#اكتتاب_جود pic.twitter.com/ojeK8eQ0dK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 6, 2023

وقال إيواي خلال لقائه مع قناة الإخبارية: إن قبل رؤية 2030 كان ملاك المنازل في المملكة يمثلون نسبة 48% واليوم يتخطون 60%، بينما في اليابان لم يتغير هذا المعدل خلال 50 عامًا.

وهنأ السفير الياباني المملكة على هذا الإنجاز، قائلًا: أهنئكم على هذا الإنجاز، وعلى هذه المبادرة الناجحة.