معدل ملاك المنازل بالسعودية ارتفع لـ 60% بعد رؤية 2030 ولم يتغير باليابان منذ 50 عامًا

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أشاد السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، بـ رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أنها ساهمت في ملكية المنازل بشكل مذهل.
فيديو | السفير الياباني لدى المملكة "فوميو إيواي" يؤكد لـ #الإخبارية بأنه قبل رؤية 2030 يمثل ملاك المنازل في المملكة نسبة 48% واليوم يتخطون 60% بينما في اليابان لم يتغير هذا المعدل خلال 50 عاماً#اكتتاب_جود pic.twitter.com/ojeK8eQ0dK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 6, 2023
وقال إيواي خلال لقائه مع قناة الإخبارية: إن قبل رؤية 2030 كان ملاك المنازل في المملكة يمثلون نسبة 48% واليوم يتخطون 60%، بينما في اليابان لم يتغير هذا المعدل خلال 50 عامًا.
وهنأ السفير الياباني المملكة على هذا الإنجاز، قائلًا: أهنئكم على هذا الإنجاز، وعلى هذه المبادرة الناجحة.