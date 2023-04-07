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وفقًا لتصريحات السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي

معدل ملاك المنازل بالسعودية ارتفع لـ 60% بعد رؤية 2030 ولم يتغير باليابان منذ 50 عامًا

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ صباحاً
معدل ملاك المنازل بالسعودية ارتفع لـ 60% بعد رؤية 2030 ولم يتغير باليابان منذ 50 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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أشاد السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، بـ رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أنها ساهمت في ملكية المنازل بشكل مذهل.

وقال إيواي خلال لقائه مع قناة الإخبارية: إن قبل رؤية 2030 كان ملاك المنازل في المملكة يمثلون نسبة 48% واليوم يتخطون 60%، بينما في اليابان لم يتغير هذا المعدل خلال 50 عامًا.

وهنأ السفير الياباني المملكة على هذا الإنجاز، قائلًا: أهنئكم على هذا الإنجاز، وعلى هذه المبادرة الناجحة.

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