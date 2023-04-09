معرض مسكن العقاري يعرّف بنظام الوساطة العقارية ورخصة فال

ترعى الهيئة العامة للعقار النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري، الذي يُقام في مدينة الرياض خلال الفترة 1-3 مايو 2023م، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والبنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري.

وستشارك “الهيئة” بالمعرض من خلال التعريف بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين والعاملين في القطاع العقاري مثل نظام الوساطة العقارية، ورخصة فال، والسجل العقاري الذي ستبدأ فيه الأعمال الميدانية بمدينة الرياض في 17 شوال المقبل.

كما ستستعرض خلال مشاركتها المنصات والبرامج التي تُشرف عليها كالمعهد العقاري السعودي، وبرنامج مُلاك، وبرنامج فرز الوحدات العقارية، ومركز التحكيم العقاري، وإيجار، وغيرها من الخدمات.

نظام الوساطة العقارية

ويهدف المعرض إلى توفير رحلة كاملة للمستفيد من خلال تسهيل التواصل مع المطورين والمقاولين وتوفير الاستشارات اللازمة لهم، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وإطلاق صناديق استثمارية عقارية وعرض أهم المشاريع العقارية للمطورين والفرص التمويلية والمستجدات في تقنيات وأساليب البناء الحديثة في مجال البناء والتشييد وآخر ما توصلت له التقنيات بما يخدم المستفيدين من طالبي المساكن من الأسر السعودية والزوار بهدف زيادة المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني.

تنظيم القطاع العقاري

وتأتي مشاركة “الهيئة” في المعارض والمؤتمرات العقارية ضمن دورها في التسجيل العيني للعقار وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي ونشر الوعي بأنظمة القطاع وأنشطته، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذًا للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.