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قوته تعادل ملايين ضعف أكبر بركان في التاريخ

معلومات عن بركان يوم القيامة في عدن

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٤ صباحاً
معلومات عن بركان يوم القيامة في عدن
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور عبدالله العمري، رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، خطورة بركان قعر عدن الخامد، مشيرًا إلى أن النار ستخرج من قعر عدن، تسحب أو تجر الناس إلى أرض المحشر.

وقال العمري خلال لقاء له مع برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية: عدن الآن عبارة عن منطقة مقعرة مثل الحوض، وتقبع على بركان خامد، وقيست كمية الصهارة الموجودة فيه تبين أن قوته تعادل ملايين ضعف أكبر بركان في التاريخ.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض أن أكبر بركان في التاريخ حدث في إندونيسيا عام 1883، وسمع صوته من مسافة 5 آلاف كيلو، ونزل المدينة 15 مترًا تحت سطح الأرض وتوفي 60 ألف نسمة.

علامات الساعة

وبين أن الطاقة هائلة في بركان عدن الخامد لا يستطيع أحد أن يحددها، ولكن هذا ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة الكبرى، حيث قال: ستخرج نار من قعر عدن، تسحب أو تجر الناس إلى أرض المحشر، موضحًا أن قعر عدن ستخرج منه نار آخر الزمان.

وأكمل: خطورة هذا البركان أنه مرتبط بمركز الأرض إلى عمق 6 آلاف و371 كيلو، عبارة عن حديد ونيكل عند درجة حرارة 6 آلاف درجة مئوية.

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