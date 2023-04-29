مغامر يقود مركبته عكس اتجاه السيل بعقبة صلالة

وثق مقطع فيديو متداول، مغامرًا يقود سيارته عكس اتجاه السيل فوق عقبة صلالة بجبال الحشر في محافظة الداير شرق جازان بحسب ما أكده المغردون.

وأظهر الفيديو، سائق المركبة وهو يقودها صاعدًا عكس اتجاه السيل وسط هطول أمطار غزيرة بالمنطقة.

مداهمة بمنتصف الطريق

وعلق أحد المغردين على هذا المقطع بالقول إنه من المؤكد أن الأمطار والسيول داهمته في منتصف العقبة، وفي حال نزوله منها سيتم جرفه من قبل السيل، خاصة مع عدم السيطرة على السيارة.

وأشار إلى أنه واصل صعود العقبة، إما لقرب منزله أو لمغادرته. وأضاف مغرد آخر “الله يستر عليه ويحفظه شكله أرهق وصعب الرجوع عليه”.

مخالفة مرورية

ويعد عبور الأودية والشعاب أثناء جريان السيول تصرفًا جسيمًا، ويعرض حياة المواطنين للخطر، كما يعد مخالفة مرورية.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور في وقت سابق، أن من يخالف التعليمات بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، يعاقب بدفع غرامة مالية قدرها من 5000 إلى 10000 ريال.