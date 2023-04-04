مغربي يقصي متخصصًا في القراءات السبع ويتأهل لنهائي عطر الكلام

تأهل المتسابق المغربي زكريا الزيرك في حلقة اليوم من عطر الكلام؛ إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، إلى نهائي المسابقة في فئة القرآن على حساب منافسه المصري المتخصص في القراءات السبع، والحاصل على درجة الماجستير في اللغة العربية أحمد السيد إسماعيل، وذلك في تطبيق أحكام التجويد، وتوظيف المقامات وفقًا لمعاني الآيات القرآنية ودلالاتها.

جمال التلاوة

واتخذ الزيرك، من عطر الكلام منصة لإيصال صوته إلى العالم عبر ألوان مختلفة من الأداء والمعاني، وتلاواتٍ ترسم الجمال في أسماع المشاهدين، وتكسبهم روحانية وجلالًا خلال متابعتهم المسابقة التي أصبحت جزءًا من البرامج الرمضانية المهمة في العالم الإسلامي، وعدد من أقطار العالم الأخرى.

وفي فئة الأذان من حلقة اليوم، تمكّن المتسابق الإندونيسي ضياء الدين بن نزار الدين من الوصول إلى ثالث مقاعد نهائي عطر الكلام، بعد تأهله أمام منافسه النيجري ريان موسى هوساوي، الذي وصل إلى نصف النهائي بفضل إتقانه لمقامات الرست والبيات والنهاوند.

4 متسابقين

وينتظر في حلقة الغد من عطر الكلام اكتمال أطراف نهائي المسابقة في فرعي التلاوة والأذان، إذ يتنافس 4 متسابقين من كل فئة على المراكز الأولى للمسابقة التي تُعدّ الأكبر من نوعها في العالم، إضافةً إلى كونها الأكثر جوائز من بين المسابقات الدينية العالمية.

ويُعدّ عطر الكلام أول برنامج مسابقات يجمع بين تلاوة القرآن ورفع الأذان، يصل مجموع جوائزه لأكثر من 12 مليون ريال، ويهدف لتعريف العالم بسماحة الإسلام ووسطيته، وإبراز جماليات الأصوات في المقامات، وتكريم المبدعين والاحتفاء بالمواهب الصوتية في تلاوة القرآن ورفع الأذان.