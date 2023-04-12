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دعوا له بالرحمة والمغفرة وفسيح الجنان

مغردون يواسون الحقيل في ذكرى رحيل ابنه: الفقد مُر

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٣ مساءً
مغردون يواسون الحقيل في ذكرى رحيل ابنه: الفقد مُر
المواطن - فريق التحرير

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“جاء للدنيا خفيفاً ورحل خفيفاً، ولكنّ جزءاً كبيراً وثميناً منا رحل معه” بهذه الكلمات المؤثرة الباكية استعاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ذكرى رحيل ابنه قبل ثلاث سنوات، حروف وكلمات تحمل معاني الشوق والحنين لفلذة كبده الذي وافته المنية في عمر الصبا والشباب.

وقال ماجد الحقيل في تغريدة عبر “تويتر” في ذكرى رحيل ولده، بعنوان “لابني الغالي المهند رحمه الله”: “مضت 3 سنوات.. بالأمس كان معنا.. جالسًا بيننا.. بضحكاته ومزاحه وحركاته المضحكة.. لكنه رحل تاركاً لنا ذكراه الطيبة والشوق الكبير إليه”.

وأضاف وزير الإسكان “جاء للدنيا خفيفاً ورحل خفيفاً، ولكنَّ جزءاً كبيراً وثميناً منّا رحل معه.. ما زالت غصة ذلك اليوم ۹/۱۹ عالقة في العقل والقلب.. رحل ولكن طيفه الجميل لازال يرافقني.. ويؤنسنا بتذكر وجهه الباسم”.

دعاء ومواساة

وانهالت التغريدات والتعليقات على تغريدة وزير الإسكان تواسيه وتربط على قلبه في ذكرى رحيل ولده، داعية للابن الراحل بالرحمة والمغفرة وجنات النعيم.

وقال محمد صالح بنتن وزير الحج والعمرة سابقاً “عظم الله أجر معاليكم ورحم الله المهند وأسكنه فسيح جناته”.

وقال عبدالمحسن المقرن عضو مجلس منطقة الرياض في إمارة منطقة الرياض بقوله “الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح الجنان”.

وغرد الصحفي والكاتب خالد المطرفي “رحمه الله رحمة واسعة”.

وتفاعل د. مشعل العقيل مع تغريدة وزير الإسكان بقوله “اللهم اغفر له وارحمه واجبر كسركم واجمعه بكم في جنات النعيم”.

الفقد مُر

وقال صلاح الغيدان “يا حبيبي يا المهنّد .. الفقد مُر.. لكنّ إيماننا بالقضاء والقدر يجعلنا نحمد الله على حكمه، الله يملأ قلبكم أ. ماجد وقلب والدته وأخوته بالرضا والتسليم.. ويجعلها بإذن الله آخر الأحزان.. ونسأل الله أن يجعل ما تقدمه من أعمال اجتماعية جليلة رفعة لكم عند الله سبحانه آمين”.

دعاء بالرحمة والمغفرة

وقال فضل البوعينين مواسياً وزير الإسكان “أسأل الله له الرحمة والمغفرة وجنات النعيم. وموتانا وموتى المسلمين”.

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