مفاجأة بانتظار لصوص حمقى يسرقون عمود إنارة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات تظهر لصوصًا حمقى في مدينة سان لويس المكسيكية أسقطوا عمود إنارة في أحد الشوارع لسرقة الكابلات الموجودة بداخله.

تفاصيل السرقة

وبحسب الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اصطدمت سيارة خلال عملية السرقة، بالعمود مما تسبب بطيران أحد اللصوص في منظر لا يحدث إلا في أفلام الكرتون.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن اللص نُقل للمستشفى وحالته مستقرة.