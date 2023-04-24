مفاجأة بجسد خبير تغذية بعد تناوله ماكدونالدز يوميًا

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خاض خبير تغذية تجربة تغذية غريبة، بعدما أكل ما يصل إلى 16 شطيرة لحم “برجر” من ماكدونالدز كل يوم لمدة شهرين، وقال إن جسده تغير بطريقة مفاجئة.
ويعتقد متسلق الجبال ديف ماكلويد، الحاصل على درجة الماجستير في التغذية، أن الأنظمة الغذائية المعتمدة على اللحوم يمكن أن تحسن الصحة.
وقال إن النظام الغذائي جعله يشعر بأنه أقوى وأكثر لياقة، وحسّن صحته العقلية، مضيفا أنه كان قادرا أثناء التسلق على التعلق بيد واحدة لفترة أطول مع حمل أوزان أثقل كثيرا أثناء التدريبات الروتينية.
ولفت إلى أن فحوصات الدم أظهرت أن خطر إصابته بأمراض صحية بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب قد انخفض.
وقال العديد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه التجربة لا تعتمد على العلم، وحذر بعضهم الناس من تجريبها.