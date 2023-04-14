مفاجأة صادمة من أشرف حكيمي لـ هبة عبوك

تعرضت الممثلة الإسبانية هبة عبوك، لصدمة قوية خلال محاولاتها الحصول على نصف ثروة نجم باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي بعد الانفصال.

الانفصال عن هبة عبوك

وكانت هبة عبوك قد انفصلت مؤخرًا عن أشرف حكيمي، بعد قيام فتاة بالتوجه إلى مركز الشرطة في شهر فبراير الماضي؛ لاتهام النجم المغربي بالاعتداء الجنسي عليها في منزله.

أشرف حكيمي يصدم زوجته

وذكرت مجلة First Mag: “هبة عبوك حاولت الاستيلاء على نصف أصول وثروة نجم باريس سان جيرمان، ولكنها تعرضت لصدمة هائلة بعدما عرفت أن اللاعب لا يملك شيئًا باسمه”.

وأضافت: “رغم اعتبار حكيمي أحد أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الفرنسي، حيث يحصل على ما يزيد عن مليون يورو شهريًا، إلا أنه يضع كامل دخله تحت اسم والدته منذ فترة طويلة”.

ولفتت إلى أن الفريق القانوني للممثلة الإسبانية، سيسعى للحصول على ما يكفي لتغطية احتياجات الطفلين التي أنجبتهما خلال فترة زواجها من حكيمي.

جدير بالذكر أن أشرف حكيمي دائمًا ما يتحدث عن دور والدته الكبير في حياته، ومدى تأثيرها على مسيرته كلاعب كرة قدم منذ بداية مشواره الاحترافي وحتى الآن.