Icon

قرى في فرنسا تعاني من الجفاف وشح المياه Icon أنشيلوتي يستبعد نجمي ريال مدريد ضد قادش Icon الفرق بين حليب كامل الدسم وقليل الدسم Icon النصر يبدأ التفاوض مع مارسيلو غالاردو Icon انتقادات تطال زوجة رئيس وزراء بريطانيا بسبب حصد الملايين Icon الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة في السوق ذات خسائر 20% Icon بعوض النمر الآسيوي يفتك بجنوب فرنسا Icon قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة Icon مفاجأة صادمة من أشرف حكيمي لـ هبة عبوك Icon ولاية أمريكية تحظر السوشيال ميديا لمن دون 18 عامًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد محاولة الحصول على نصف ثروته

مفاجأة صادمة من أشرف حكيمي لـ هبة عبوك

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٦ مساءً
مفاجأة صادمة من أشرف حكيمي لـ هبة عبوك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعرضت الممثلة الإسبانية هبة عبوك، لصدمة قوية خلال محاولاتها الحصول على نصف ثروة نجم باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي بعد الانفصال.

الانفصال عن هبة عبوك

وكانت هبة عبوك قد انفصلت مؤخرًا عن أشرف حكيمي، بعد قيام فتاة بالتوجه إلى مركز الشرطة في شهر فبراير الماضي؛ لاتهام النجم المغربي بالاعتداء الجنسي عليها في منزله.

أشرف حكيمي مع المغرب
حكيمي – المصدر @fifaworldcup_ar

أشرف حكيمي يصدم زوجته

وذكرت مجلة First Mag: “هبة عبوك حاولت الاستيلاء على نصف أصول وثروة نجم باريس سان جيرمان، ولكنها تعرضت لصدمة هائلة بعدما عرفت أن اللاعب لا يملك شيئًا باسمه”.

وأضافت: “رغم اعتبار حكيمي أحد أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الفرنسي، حيث يحصل على ما يزيد عن مليون يورو شهريًا، إلا أنه يضع كامل دخله تحت اسم والدته منذ فترة طويلة”.

أشرف حكيمي وهبة عبوك
حكيمي وهبة عبوك – المصدر alarabiya

ولفتت إلى أن الفريق القانوني للممثلة الإسبانية، سيسعى للحصول على ما يكفي لتغطية احتياجات الطفلين التي أنجبتهما خلال فترة زواجها من حكيمي.

جدير بالذكر أن أشرف حكيمي دائمًا ما يتحدث عن دور والدته الكبير في حياته، ومدى تأثيرها على مسيرته كلاعب كرة قدم منذ بداية مشواره الاحترافي وحتى الآن.

أشرف حكيمي مع والدته
حكيمي مع والدته – المصدر @fifaworldcup_ar
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زراعة قوقعة لمريض فقد السمع لمدة 10 سنوات بجامعة القصيم
السعودية اليوم

زراعة قوقعة لمريض فقد السمع لمدة 10...

السعودية اليوم
خسارة الريال ضد فياريال بثلاثية
الرياضة

خسارة الريال ضد فياريال بثلاثية

الرياضة
الشريك زينة الموائد الرمضانية في المدينة المنورة
السعودية اليوم

الشريك زينة الموائد الرمضانية في المدينة المنورة

السعودية اليوم
نصائح للتغلب على مصاعب الصيام في أول أيام رمضان
السعودية اليوم

نصائح للتغلب على مصاعب الصيام في أول...

السعودية اليوم
رد ناري من نتنياهو بعد رفض بايدن مقابلته
تقارير

رد ناري من نتنياهو بعد رفض بايدن...

تقارير
الدوام عبر مدرستي اليوم في مدارس نجران
السعودية اليوم

الدوام عبر مدرستي اليوم في مدارس نجران

السعودية اليوم
السفير المعلمي: الدبلوماسية السعودية اليوم تمارس دورًا قياديًّا
السعودية اليوم

السفير المعلمي: الدبلوماسية السعودية اليوم تمارس دورًا...

السعودية اليوم
تركي الفيصل: المملكة اتخدت موقفًا حازمًا ضد إسرائيل على مدار العقود
السعودية اليوم

تركي الفيصل: المملكة اتخدت موقفًا حازمًا ضد...

السعودية اليوم