مقاتلات أمريكية ترافق قاذفتين روسيتين فوق ألاسكا

أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، أن الطائرات المقاتلة الأمريكية رافقت قاذفتين روسيتين من طراز Tu-95 في منطقة تحديد الدفاع الجوي في ألاسكا، وهو ما لا تعتبره الولايات المتحدة تهديدًا أو استفزازًا.

إجراءات روتينية

وتابعت القيادة الأمريكية: “ظلت الطائرات الروسية في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي للولايات المتحدة أو كندا. وهذه الإجراءات تقوم بها روسيا بشكل روتيني ولم تعتبر تهديدًا أو استفزازا”. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وينفذ الجانب الأمريكي مهمات بطائرات F-16 وF-22، بينما يرافق الجانب الروسي قاذفات من طراز Tu-95.

وتتعقب القيادة وتحدد جميع الطائرات العسكرية التي تدخل منطقة الدفاع الجوي وتتتبع تحركاتها بانتظام وترافقها عند الضرورة.