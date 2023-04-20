مقاتلات أمريكية ترافق قاذفتين روسيتين فوق ألاسكا كل ما تود معرفته عن خوارزميات تويتر لظهور وانتشار المحتوى أسعار تنافسية وعروض في أسواق المدينة المنورة قُبيل عيد الفطر صينيون يقفزون من النوافذ هربًا من حريق مستشفى ببكين إنقاذ حياة معتمر مصري توقف قلبه مرتين لمدة 27 دقيقة هروب الجماهير بعد فرار أسدين من السيرك أثناء العرض بالصين جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي دعاء الشيخ عبدالمحسن القاسم ليلة 29 رمضان بالمسجد النبوي بيرناردو سيلفا: مانشستر سيتي قادر على إقصاء ريال مدريد بنزيما غاضب من قرار أنشيلوتي رغم تأهل ريال مدريد
أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، أن الطائرات المقاتلة الأمريكية رافقت قاذفتين روسيتين من طراز Tu-95 في منطقة تحديد الدفاع الجوي في ألاسكا، وهو ما لا تعتبره الولايات المتحدة تهديدًا أو استفزازًا.
وتابعت القيادة الأمريكية: “ظلت الطائرات الروسية في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي للولايات المتحدة أو كندا. وهذه الإجراءات تقوم بها روسيا بشكل روتيني ولم تعتبر تهديدًا أو استفزازا”. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.
وينفذ الجانب الأمريكي مهمات بطائرات F-16 وF-22، بينما يرافق الجانب الروسي قاذفات من طراز Tu-95.
وتتعقب القيادة وتحدد جميع الطائرات العسكرية التي تدخل منطقة الدفاع الجوي وتتتبع تحركاتها بانتظام وترافقها عند الضرورة.