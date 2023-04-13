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رصدتها وسائل مراقبة الأجواء الروسية

مقاتلة ألمانية تقترب من الحدود الروسية

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٩ صباحاً
مقاتلة ألمانية تقترب من الحدود الروسية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز سو 27، تابعة للقوات المسلحة الروسية، رافقت طائرة ألمانية فوق بحر البلطيق بعد اقترابها من الحدود الروسية.

بيان الدفاع الروسية

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية، نشرته في حسابها على تليجرام، أمس، بأن وسائل مراقبة الأجواء الروسية رصدت فوق بحر البلطيق هدفًا جويًّا كان يقترب من الحدود الروسية، وفقًا لما أوردته وكالة نوفوستي.

وأردف البيان أنه من أجل تحديد هوية الهدف ومنعه من انتهاك الحدود الروسية، أقلعت طائرة طراز سو 27 تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية.

طائرة مراقبة ألمانية

ولفت البيان إلى أنه تم تحديد هوية الطائرة الأجنبية، وتبيَّن أنها طائرة مراقبة ألمانية من طراز P-3C أوريون.

ورافقت المقاتلة الروسية الطائرة الألمانية، وبعد تغيير الأخيرة مسارها وابتعادها عن الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى مطارها، دون أن تسمح للطائرة الألمانية بانتهاك الحدود.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن تحليق الطائرة الروسية جرى بالتوافق التام مع القانون الدولي والقواعد الدولية، وبدون أي مناورات خطيرة.

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