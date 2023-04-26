مقتل أمريكي ثانٍ في السودان

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كشف البيت الأبيض عن مقتل مواطن أمريكي ثانٍ في السودان، مؤكدًا الاستمرار في التواصل مع القادة العسكريين في السودان لتمديد الهدنة ووقف القتال الدائر منذ أكثر من 10 أيام.
وأفاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، بأن مواطنًا أمريكيّا ثانيا لقي مصرعه في السودان، وسط استمرار القتال بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو.
ولفت كيربي إلى أن واشنطن تعمل على مساعدة الأمريكيين من أجل مغادرة السودان، عبر ميناء بورتسودان الواقع على ساحل البحر الأحمر شرقي البلاد.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: “لدينا قنوات اتصال مفتوحة مع البرهان وحميدتي وسنوظفها لحثهما على وقف القتال”.
وحث المسؤول الأمريكي الطرفين على البدء في عملية الانتقال إلى حكومة مدنية.
وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت يوم الجمعة مقتل أمريكي في ظل الاشتباكات الدائرة في السودان، ولم تعلن الوزارة اسم القتيل.