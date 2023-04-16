مقتل جندي مصري جراء الاشتباكات في السودان

أعلنت نقابة أطباء السودان، عن سقوط جندي واحد من القوات المصرية في قاعدة مروي الجوية، على خلفية اندلاع الاشتباكات، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.

وحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن نقابة أطباء السودان، فإن عدد القتلى وصل إلى 25 شخصًا على الأقل، فيما أصيب 183 آخرين في أنحاء السودان بعد الاشتباكات، التي لم تؤكد حتى الآن أن جميعهم مدنيون وربما يكون من بينهم عسكريون.

بيان مصري

وكان المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، أكد أن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، ويجري التنسيق مع الجهات المعنية بالسودان لضمان تأمين القوات المصرية.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان، أن القوات المسلحة المصرية تهيب بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية المشتركة المتواجدة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان.

أسر كتيبة مصرية

يأتي ذلك بعد أن نشرت قوات الدعم السريع في السودان، مقاطع فيديو توضح أسرهم كتيبة من الجيش المصري في قاعدة عسكرية بمروي، كما أظهر فيديو آخر وجود مقاتلات مصرية.

وأظهر مقطع فيديو قوات الدعم السريع وهي تأسر بعض الجنود والقوات المصرية، حيث قال ضابط مصري للمسؤول في قوات “الدعم السريع”: “أنا ضابط وأنا المسؤول.. أنا نقيب مصري وأنا المسؤول عن الناس دي”.

كما ظهر جنود من قوات التدخل السريع في فيديو آخر مع وجود مقاتلات مصرية داخل المطار العسكري الذي تم السيطرة عليه.