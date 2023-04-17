مقتل سياسي هندي وشقيقه على الهواء

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كشفت السلطات الهندية أن مسلحين، ادعوا أنهم صحفيون، أطلقوا النار على عضو سابق في البرلمان الهندي وشقيقه في بث مباشر على التلفزيون، أثناء نقلهما مكبلي الأيدي إلى المستشفى من قبل الشرطة.
وبحسب لقطات تلفزيونية، كان عتيق أحمد (61 عامًا) الذي يقبع في السجن منذ 2019 وأدين بتهمة الاختطاف، يقوم بالرد على أسئلة الصحفيين في وقت متأخر من مساء أمس الأول السبت، عندما تم إطلاق النار عليه وعلى شقيقه أشرف من مسافة قريبة.
وتابع المسؤول في الشرطة براشانت كومار قائلًا: وفقًا للمعلومات الأولية، اقترب منهم ثلاثة أشخاص ادعوا أنهم صحفيون وفتحوا النار، مشيرًا إلى أنهم احتجزوا ويخضعون للاستجواب حاليًّا.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن أحد المهاجمين كان يحمل كاميرا تلفزيونية، وآخر كان يمسك بميكروفون عليه شعار قناة تلفزيونية.