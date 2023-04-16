Icon

60 مبخرة لتطييب أجواء المسجد الحرام في رمضان Icon الموافقة على طلب “أماك” زيادة رأسمالها إلى 900 مليون ريال Icon قوات 30 دولة تشارك في تتويج الملك تشارلز Icon ثقة اليمنيين في المملكة تدفع بقرب انتهاء الحرب Icon أرامكو: نقل 4% من الأسهم لـ سنابل لن يؤثر على توزيعات الأرباح Icon المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن فتح باب القبول للثانوية Icon ظاهرة فلكية نادرة تصاحب رؤية هلال عيد الفطر Icon ضعف نسبة تأييد بايدن في الانتخابات الرئاسية 2024 Icon غرق مركبات في تجمعات لمياه الأمطار في حائل Icon مقتل قائد قوة القيادة العامة بالجيش السوداني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تصاعد وتيرة الاشتباكات في محيط مقر القيادة

مقتل قائد قوة القيادة العامة بالجيش السوداني

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
مقتل قائد قوة القيادة العامة بالجيش السوداني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت مصادر، اليوم الأحد، مقتل قائد قوة القيادة العامة بالجيش السوداني خلال الاشتباكات المندلعة حاليًا.

تصاعد وتيرة الاشتباكات

وأوضحت المصادر مقتل قائد الجيش السوداني في قاعدة جبل أولياء جنوب الخرطوم خلال الاشتباكات- وفقًا لنبأ عاجل بقناة ” العربية”.

ويأتي ذلك وسط تصاعد وتيرة الاشتباكات في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني.

مواجهات عنيفة

واحتدم القتال في العاصمة السودانية ليلا بعد يوم من الاشتباكات والمواجهات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالبلاد.

وقتل ما لا يقل عن 56 شخصاً جراء الاشتباكات العنيفة في العاصمة الخرطوم.

إسقاط طائرة

وأعلنت قوات الدعم السريع بالسودان أنها أسقطت طائرة مقاتلة من طراز “سوخوي” تابعة للجيش السوداني، مضيفة أنها تمكنت كذلك من السيطرة على برج البحرية التابع للقيادة العامة بالخرطوم.

على جانب آخر، أعلنت القوات المسلحة السودانية، أنها تمكنت من السيطرة على كل آليات وأسلحة وعتاد قوات التدخل السريع في قاعدة كرري.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور الثاني
آخر الاخبار

الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي

وظائف
شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من نجله
السعودية اليوم

شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من...

السعودية اليوم
الدراسة عن بُعد اليوم في جدة ورابغ وخليص والقريات
السعودية اليوم

الدراسة عن بُعد اليوم في جدة ورابغ...

السعودية اليوم
روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وأوكرانيا تشكو
تقارير

روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وأوكرانيا...

تقارير
مصرف الراجحي يتبرع بـ 100 مليون ريال لاكتتاب جود الإسكان الخيري
السعودية اليوم

مصرف الراجحي يتبرع بـ 100 مليون ريال...

السعودية اليوم
لقطات للأمطار والسحب الرعدية على الرياض اليوم
السعودية اليوم

لقطات للأمطار والسحب الرعدية على الرياض اليوم

السعودية اليوم
نتائج مبهرة لمشروب رمضان المميز
صحة وطب‎

نتائج مبهرة لمشروب رمضان المميز

صحة وطب‎