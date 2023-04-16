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أكدت مصادر، اليوم الأحد، مقتل قائد قوة القيادة العامة بالجيش السوداني خلال الاشتباكات المندلعة حاليًا.
وأوضحت المصادر مقتل قائد الجيش السوداني في قاعدة جبل أولياء جنوب الخرطوم خلال الاشتباكات- وفقًا لنبأ عاجل بقناة ” العربية”.
ويأتي ذلك وسط تصاعد وتيرة الاشتباكات في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني.
واحتدم القتال في العاصمة السودانية ليلا بعد يوم من الاشتباكات والمواجهات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالبلاد.
وقتل ما لا يقل عن 56 شخصاً جراء الاشتباكات العنيفة في العاصمة الخرطوم.
وأعلنت قوات الدعم السريع بالسودان أنها أسقطت طائرة مقاتلة من طراز “سوخوي” تابعة للجيش السوداني، مضيفة أنها تمكنت كذلك من السيطرة على برج البحرية التابع للقيادة العامة بالخرطوم.
على جانب آخر، أعلنت القوات المسلحة السودانية، أنها تمكنت من السيطرة على كل آليات وأسلحة وعتاد قوات التدخل السريع في قاعدة كرري.