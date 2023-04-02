مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي

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ارتفع عدد القتلى الإيرانيين جراء هجوم إسرائيلي على سوريا إلى اثنين، فيما شنت إسرائيل هجومًا جديدًا فجر اليوم الأحد أسفر عن إصابة 5 عسكريين سوريين.
وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، بأن مستشارًا عسكريًا للحرس الثوري الإيراني توفي متأثرًا بجروحه بعد هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية.
وقالت الوكالة: “أُصيب مقداد مقداني بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة وقتل”.
كما قتلت الضربة الجوية يوم الجمعة، وهي سادس هجوم لإسرائيل بسوريا في مارس، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ميلاد حيدري، وهو مستشار عسكري آخر وضابط بالحرس الثوري.