مقتل مصور تلفزيوني عراقي بعد سقوطه من جبل

لقي مصور عراقي بقناة فضائية مصرعه، إثر سقوطه من قمة جبل بيرة مكرون بمحافظة السليمانية شرق إقليم كردستان العراق.

وبحسب ما نقلته وكالة “شفق نيوز” فقد وقع الحادث صباح يوم الأحد، حيث سقط رجل أربعيني من أعلى الجبل وتوفي على الفور.

فيما صرح مصدر محلي، بأن الشخص المتوفى يدعى أحمد علي، ويعمل مصورًا في قناة NRT الكردية، حيث كان متواجدًا بالمنطقة لتصوير برنامج تلفزيوني.

جبل بيرة مكرون

وجبل بيرة مكرون هو أحد الجبال الموجودة في شمال العراق، في ناحية بيرة مكرون التابعة لمحافظة السليمانية، وهو من الجبال الصعبة والوعرة، يبلغ ارتفاعه 2611م.

ويوجد فيه عدد من الكهوف والأماكن السياحية، وتقع على سفوحه قرية ريفية تسمى قرية زيوى، يوجد فيها منتجع سياحي.