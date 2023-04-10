فرحة غامرة لمعتمرتين مصريتين بالحرم المكي مقتل مصور تلفزيوني عراقي بعد سقوطه من جبل الدراسة عن بعد اليوم بمدارس العلا الشقيري مشيدًا بالحوكمة الإلكترونية: نحن في نعمة بالسعودية وصول وفد سعودي عماني مشترك إلى صنعاء تحذير أمريكي من تكرار هجمات 11 سبتمبر انفجار لغم لداعش يودي بحياة 6 سوريين القنوات الناقلة لـ مباراتي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا والقنوات الناقلة اللواء الشهري يتفقَّد وحدات حرس الحدود في تبوك والمدينة المنورة
لقي مصور عراقي بقناة فضائية مصرعه، إثر سقوطه من قمة جبل بيرة مكرون بمحافظة السليمانية شرق إقليم كردستان العراق.
وبحسب ما نقلته وكالة “شفق نيوز” فقد وقع الحادث صباح يوم الأحد، حيث سقط رجل أربعيني من أعلى الجبل وتوفي على الفور.
فيما صرح مصدر محلي، بأن الشخص المتوفى يدعى أحمد علي، ويعمل مصورًا في قناة NRT الكردية، حيث كان متواجدًا بالمنطقة لتصوير برنامج تلفزيوني.
وجبل بيرة مكرون هو أحد الجبال الموجودة في شمال العراق، في ناحية بيرة مكرون التابعة لمحافظة السليمانية، وهو من الجبال الصعبة والوعرة، يبلغ ارتفاعه 2611م.
ويوجد فيه عدد من الكهوف والأماكن السياحية، وتقع على سفوحه قرية ريفية تسمى قرية زيوى، يوجد فيها منتجع سياحي.