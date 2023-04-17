مقتل وإصابة 24 بإطلاق نار في ألاباما الأمريكية

قتل أربعة أشخاص وأصيب عدد آخر في حادث إطلاق نار خلال احتفال عيد ميلاد في بلدة ديدفيل الصغيرة بالولاية، وفقًا لوكالة إنفاذ القانون في ولاية ألاباما الأمريكية، الأحد.

إصابة 20 شخصًا

وبحسب قناة تلفزيونية محلية، فقد أصيب أكثر من 20 آخرين في حادث إطلاق النار، وذلك نقلًا عن محققين.

وخلال المؤتمر الصحفي، رفضت وكالة إنفاذ القانون الرد على أسئلة أو تقديم مزيد من التفاصيل.

العمل بطريقة منهجية

وتابع السارجنت جيريمي بوركت من وكالة إنفاذ القانون في ألاباما “سنواصل العمل بطريقة منهجية للغاية لمتابعة هذا المشهد وفحص الحقائق والتأكد من تحقيق العدالة للعائلات”.

وقالت الوكالة: إن حادث إطلاق النار وقع مساء “السبت”. ولم يقدم المسؤولون أي معلومات حول سبب إطلاق النار في البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة آلاف نسمة ولم يُعرف ما إذا كانت السلطات اعتقلت أي مشتبه بهم.