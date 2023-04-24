Icon

الشرطة الأمريكية تطوق محيط السفارة الروسية بواشنطن Icon ماريغا: الفوز بالكلاسيكو مذهل Icon إجلاء 904 مواطنين مصريين من السودان Icon مقتل وإصابة 52 شخصًا جراء تفجيرين بباكستان Icon أمطار رعدية تزين سماء حائل Icon أخطاء كثيرة بخريطة العالم الشهيرة بكتب المدارس Icon السفارة السعودية بالخرطوم تتحول إلى مقصد لطالبي الإجلاء Icon سبب استبعاد هازارد من قائمة الريال لمواجهة جيرونا Icon بوغيل يمنح الوحدة التقدم ضد النصر بالشوط الأول Icon مصر تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري بالسودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
استهدفا مجمعًا لشرطة مكافحة الإرهاب

مقتل وإصابة 52 شخصًا جراء تفجيرين بباكستان

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
مقتل وإصابة 52 شخصًا جراء تفجيرين بباكستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وسائل إعلام باكستانية عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وأصيب 45 آخرون، جراء انفجارين استهدفا مجمعًا تابعًا لشرطة مكافحة الإرهاب شمال غربي باكستان.

تفاصيل الانفجار

وأفاد المسؤول البارز في الشرطة الباكستانية عطاء الله خان، بأن الانفجار الأول في المجمع الواقع في وادي سوات بإقليم خيبر بختونخوا أعقبه انفجار أكبر وأكثر حدة.

ولم تعلن أي جهة فورًا مسؤوليتها عن الهجوم، لكن في الأشهر الأخيرة، أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن هجمات مماثلة بعد إنهاء وقف إطلاق النار مع الحكومة.

ولفت خان إلى أن جزءًا من المبنى انهار وأن عمال الإنقاذ انتشلوا ثلاث جثث و30 جريحًا. وقال: إن عدد القتلى قد يرتفع.

ويضم المجمع الأمني أيضًا مركز شرطة منطقة كابال ومقرًّا لقوة شرطة احتياطية، لكن الضرر الرئيسي وقع في مبنى إدارة مكافحة الإرهاب.

وكان وادي سوات معقلًا للمتشددين الإسلاميين الذين فرضوا نسخة صارمة من الشريعة الإسلامية هناك حتى نفذ الجيش عملية ضخمة في عام 2007 أدت إلى طرد المسلحين واستعادة الحياة الطبيعية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ بفيلم راست
مشاهير

أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ...

مشاهير
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة

السوق
زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في موقف محرج
العالم

زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في...

العالم
سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد
مشاهير

سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد

مشاهير
كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر مزعج لنا
الرياضة

كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر...

الرياضة
هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة إلى المحطة الدولية
آخر الاخبار

هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة...

آخر الاخبار
بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض
أخبار رئيسية

بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة...

أخبار رئيسية