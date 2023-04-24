مقتل وإصابة 52 شخصًا جراء تفجيرين بباكستان

كشفت وسائل إعلام باكستانية عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وأصيب 45 آخرون، جراء انفجارين استهدفا مجمعًا تابعًا لشرطة مكافحة الإرهاب شمال غربي باكستان.

تفاصيل الانفجار

وأفاد المسؤول البارز في الشرطة الباكستانية عطاء الله خان، بأن الانفجار الأول في المجمع الواقع في وادي سوات بإقليم خيبر بختونخوا أعقبه انفجار أكبر وأكثر حدة.

ولم تعلن أي جهة فورًا مسؤوليتها عن الهجوم، لكن في الأشهر الأخيرة، أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن هجمات مماثلة بعد إنهاء وقف إطلاق النار مع الحكومة.

ولفت خان إلى أن جزءًا من المبنى انهار وأن عمال الإنقاذ انتشلوا ثلاث جثث و30 جريحًا. وقال: إن عدد القتلى قد يرتفع.

ويضم المجمع الأمني أيضًا مركز شرطة منطقة كابال ومقرًّا لقوة شرطة احتياطية، لكن الضرر الرئيسي وقع في مبنى إدارة مكافحة الإرهاب.

وكان وادي سوات معقلًا للمتشددين الإسلاميين الذين فرضوا نسخة صارمة من الشريعة الإسلامية هناك حتى نفذ الجيش عملية ضخمة في عام 2007 أدت إلى طرد المسلحين واستعادة الحياة الطبيعية.