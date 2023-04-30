مقتل وإصابة 8 أشخاص بملهى ليلي في لندن

أعلنت صحيفة ديلي ميرور البريطانية، نقلًا عن تقارير للشرطة، أن شخصًا قتل في شجار بالسكاكين في ملهى ليلي في بودمين بإنجلترا.

قتلى ومصابون

وقالت الشرطة البريطانية: إنه أثناء الاشتباكات أصيب 7 وقتل شخص واحد فقط.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن حادثة طعن شخص ما بالسكين نجمت عن مشاجرة عنيفة.

وتابعت الشرطة: توفي رجل في مكان الحادث، وأصيب سبعة أشخاص على الأقل، وتم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحقق الشرطة في سبب الحادث، وتم القبض على المشتبه به.