مقتل وإصابة 8 أشخاص بملهى ليلي في لندن

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أعلنت صحيفة ديلي ميرور البريطانية، نقلًا عن تقارير للشرطة، أن شخصًا قتل في شجار بالسكاكين في ملهى ليلي في بودمين بإنجلترا.
وقالت الشرطة البريطانية: إنه أثناء الاشتباكات أصيب 7 وقتل شخص واحد فقط.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن حادثة طعن شخص ما بالسكين نجمت عن مشاجرة عنيفة.
وتابعت الشرطة: توفي رجل في مكان الحادث، وأصيب سبعة أشخاص على الأقل، وتم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتحقق الشرطة في سبب الحادث، وتم القبض على المشتبه به.