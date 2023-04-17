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أعداد الضحايا في تزايد

مقتل 100 مدني في الاشتباكات داخل الخرطوم وخارجها

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٥ مساءً
مقتل 100 مدني في الاشتباكات داخل الخرطوم وخارجها
المواطن- فريق التحرير

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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن أن هناك عددًا كبيرًا من الضحايا والمصابين من المدنيين جارٍ حصرهم إثر الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ضحايا الاشتباكات

وكشفت اللجنة اليوم الاثنين، عن أن أكثر من 100 مدني قتلوا في الاشتباكات داخل الخرطوم وخارجها حتى الآن بعد اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ومئات المصابين.

قصف المستشفيات

كما أوضحت أيضًا أن المستشفيات خرجت عن الخدمة بسبب تعرضها للقصف بالمدافع والأسلحة النارية الثقيلة.

وأعلنت في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم، أن المستشفيات والمؤسسات الصحية بالخرطوم ومدن السودان تعرضت للقصف ما ألحق بها أضرارًا بالغة، مشيرة إلى أن كلًا من مستشفى الشعب التعليمي ومستشفى ابن سينا التخصصي ومستشفى بشاير خرجوا جميعًا من الخدمة جرّاء الاشتباكات والقصف.

وفي بيانها سابق لها ناشدت لجنة أطباء السودان المركزية المواطنين بالالتزام بعدد من التوجيهات لا سيما مع ازدياد القصف والاشتباكات بين الطرفين، ونصحت بالتالي:

1- تجنب الخروج إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى.

2- عدم الصعود إلى أسطح المنازل للمشاهدة أو التصوير، وتجنب الأماكن المكشوفة بصورة عامة.

3- الجلوس داخل المنازل في غرف محمية من الجوانب والسقف، والابتعاد عن النوافذ.

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