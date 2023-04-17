مقتل 100 مدني في الاشتباكات داخل الخرطوم وخارجها

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن أن هناك عددًا كبيرًا من الضحايا والمصابين من المدنيين جارٍ حصرهم إثر الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

مباشر من #العربية | اشتباكات عنيفة بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم..وأعداد القتلى والإصابات ترتفع https://t.co/j64XRMthIE — العربية (@AlArabiya) April 17, 2023

ضحايا الاشتباكات

وكشفت اللجنة اليوم الاثنين، عن أن أكثر من 100 مدني قتلوا في الاشتباكات داخل الخرطوم وخارجها حتى الآن بعد اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ومئات المصابين.

لجنة أطباء السودان لـ #العربية: لا نستطيع حصر القتلى من العسكريين pic.twitter.com/SeXL5Pz5is — العربية (@AlArabiya) April 17, 2023

قصف المستشفيات

كما أوضحت أيضًا أن المستشفيات خرجت عن الخدمة بسبب تعرضها للقصف بالمدافع والأسلحة النارية الثقيلة.

وأعلنت في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم، أن المستشفيات والمؤسسات الصحية بالخرطوم ومدن السودان تعرضت للقصف ما ألحق بها أضرارًا بالغة، مشيرة إلى أن كلًا من مستشفى الشعب التعليمي ومستشفى ابن سينا التخصصي ومستشفى بشاير خرجوا جميعًا من الخدمة جرّاء الاشتباكات والقصف.

وفي بيانها سابق لها ناشدت لجنة أطباء السودان المركزية المواطنين بالالتزام بعدد من التوجيهات لا سيما مع ازدياد القصف والاشتباكات بين الطرفين، ونصحت بالتالي:

1- تجنب الخروج إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى.

2- عدم الصعود إلى أسطح المنازل للمشاهدة أو التصوير، وتجنب الأماكن المكشوفة بصورة عامة.

3- الجلوس داخل المنازل في غرف محمية من الجوانب والسقف، والابتعاد عن النوافذ.