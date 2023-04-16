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اشتعال مبنى سكني في منطقة الراس

مقتل 16 شخصاً وإصابة 9 في حريق دبي

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ صباحاً
مقتل 16 شخصاً وإصابة 9 في حريق دبي
المواطن - فريق التحرير

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قضى 16 شخصًا وجُرح تسعة آخرون في حريق اندلع، مساء أمس السبت، في مبنى سكني يقع في منطقة شعبيّة في دبي.

سبب الحريق

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحريق اندلع ظهر السبت في الطابق الرابع من مبنى في منطقة الراس الشعبية الواقعة في الجزء القديم من المدينة، حيث يعيش عدد كبير من العمّال.

وجاء في بيان صادر عن جهاز الدفاع المدني ونقلته وسائل إعلام محلية، “أظهرت التحقيقات المبدئية وجود تجاوزات من قبل مالك البناية، في ما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة”. ولم يتمّ الكشف عن جنسيّات الضحايا.

التحقيق بالحادث

وأضاف البيان “تواصل الجهات المعنية التحقيق، للوقوف على كامل ملابسات الحادث”.

وفي يناير 2017، أعلنت سلطات دبي اعتماد أنظمة بناء أكثر صرامة للحد من خطر الحرائق، بعد سلسلة من الكوارث في ناطحات سحاب في الإمارة تعود في معظمها إلى استخدام مواد سريعة الاشتعال.

ويعزى تكرار تلك الحرائق في المقام الأول إلى نوعية الطلاء التي تساعد النار على الانتشار في إمارة ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير في فترة الصيف.

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