مقتل 3 في حفل زفاف أردني تحول لمأساة السديس: جهود رجال الأمن مباركة وعظيمة في محاربة المخدرات لقطات لجريان سيل وادي ترج جنوب غرب بيشة دراسة صادمة تحذر الحوامل من ارتداء الكمامات وصول 45 سعوديًا و37 من رعايا الدول إلى جدة الاقتصاد الوطني يواصل مسيرته الصاعدة متسلحاً بعزيمة القيادة وإصرار الشعب زمن سطوة مواقع التواصل الحديثة على عقول الكثير من الناس وزارة الصحة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات استمرار أمطار جازان والباحة وعسير حتى المساء ولي العهد الأردني يكشف تفاصيل لقائه الأول بـ خطيبته رجوة
أصيب 3 أشخاص بينهم طفل في الـ 8 من العمر، في حفل زفاف بالأردن، بعد أن فقد مطلق النار السيطرة على السلاح الذي يحمله، ما حول الحفل إلى مأساة.
ووقع الحادث، أمس السبت، بحفل زفاف في منطقة الريان في لواء الأغوار الشمالية، غربي محافظة إربد.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن اللواء الدكتور علي الحوامدة قوله: ” إن الحادث وقع عندما فقد مطلق العيارات النارية السيطرة على سلاحه عند إطلاقه النار في الهواء”.
وأشار الحوامدة إلى أن المصابين في حالة صحية جيدة، وتم إسعافهم إلى مستشفى أبو عبيدة بن الجراح الحكومي، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تحقق في حيثيات الحادثة.
ويعتبر إطلاق النار في الأفراح ظاهرة غير محببة رغم شيوعها، ونظرًا لكثرة الحوادث بسبب هذه الظاهرة كثفت السلطات الأردنية حملاتها التوعوية ضدها، وفرضت عقوبات حازمة ضد مرتكبيها.