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مطلق النار فقد السيطرة على سلاحه

مقتل 3 في حفل زفاف أردني تحول لمأساة

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ صباحاً
مقتل 3 في حفل زفاف أردني تحول لمأساة
المواطن - فريق التحرير

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أصيب 3 أشخاص بينهم طفل في الـ 8 من العمر، في حفل زفاف بالأردن، بعد أن فقد مطلق النار السيطرة على السلاح الذي يحمله، ما حول الحفل إلى مأساة.

تفاصيل الحادث

ووقع الحادث، أمس السبت، بحفل زفاف في منطقة الريان في لواء الأغوار الشمالية، غربي محافظة إربد.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن اللواء الدكتور علي الحوامدة قوله: ” إن الحادث وقع عندما فقد مطلق العيارات النارية السيطرة على سلاحه عند إطلاقه النار في الهواء”.

التحقيق بالحادث

وأشار الحوامدة إلى أن المصابين في حالة صحية جيدة، وتم إسعافهم إلى مستشفى أبو عبيدة بن الجراح الحكومي، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تحقق في حيثيات الحادثة.

ويعتبر إطلاق النار في الأفراح ظاهرة غير محببة رغم شيوعها، ونظرًا لكثرة الحوادث بسبب هذه الظاهرة كثفت السلطات الأردنية حملاتها التوعوية ضدها، وفرضت عقوبات حازمة ضد مرتكبيها.

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