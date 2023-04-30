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تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا

مقتل 4 رجال بمشاجرة في البرتغال بسبب الحمام

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ مساءً
مقتل 4 رجال بمشاجرة في البرتغال بسبب الحمام
المواطن - فريق التحرير

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كشف تقارير إعلامية في البرتغال عن مقتل أربعة رجال، تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا، اليوم، في شجار بين مربّي الحمام جنوبي البرتغال

تفاصيل الشجار

ووفقًا لوكالة الأنباء الحكومية لوزا، وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث في مدينة سيتوبال، عثرت على الرجال الأربعة قتلى، نقلًا عن الشرطة.

وبحسب النتائج، الأولية، أطلق أحد الرجال (40 عامًا) النار على الثلاثة الآخرين ببندقية ثم انتحر.

ولم يكن معروفًا في البداية ما الذي أثار الشجار بالضبط. ومع ذلك، كان الأمر مرتبطًا بتربية الحمام، حسبما ذكرت محطة التلفزيون الحكومية (آر تي بي)، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأفادت صحيفة بوبليكو بأن الرجال الأربعة لديهم حدائق خضراوات غير قانونية في المنطقة، حيث توجد أيضًا غرف علوية للحمام.

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