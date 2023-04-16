مقتل 7 أشخاص بينهم طفل في إطلاق نار بحديقة بالمكسيك

اقتحم مسلحون حديقة للألعاب المائية في وسط المكسيك، حيث أطلقوا النار على مجموعة أشخاص ما أدى إلى مقتل 6 بالغين إضافة إلى طفل، وتسبب الأمر بحالة من الذعر بين رواد المنتجع.

وقال بيان صادر عن بلدية مدينة كورتازار، التي وقع فيها الاعتداء، إن الشرطة وصلت إلى مسرح الجريمة حيث عثرت على جثث 3 نساء و3 رجال وقاصر يبلغ 7 أعوام، بالإضافة إلى شخص مصاب بجروح خطيرة.

وأضاف بيان بلدية المدينة، أن المسلحين وصلوا إلى حديقة لابالما للألعاب المائية لارتكاب الاعتداء وتوجهوا مباشرة نحو مجموعة من الأشخاص وفتحوا النار عليهم، ثم انتزعوا الكاميرات الأمنية من الموقع قبل أن ينسحبوا.

ووفق ما أظهر مقطع فيديو نشر على موقع ديبايت نوتيسياس الاخباري المحلي والتقطه شاهد عيان، فقد سقط الضحايا على الأرض أو الكراسي بعد إطلاق النار عليهم وسط دخان كثيف ناتج عن الطلقات النارية، وتظهر اللقطات أيضا أشخاصًا يركضون للاحتماء.

تصاعد في أعمال العنف

وشهدت غواناخواتو، التي تقع فيها مدينة كورتازار بوسط المكسيك، في السنوات الأخيرة تصاعدًا في أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات.

وأصبحت الولاية الصناعية المزدهرة من أكثر ولايات المكسيك عنفًا بسبب النزاع بين العصابة الاجرامية سانتا روزا دي ليما وكارتل ياليسكو نيو جينيريشن المتخصص بسرقة الوقود وتهريب المخدرات.

وسجلت المكسيك أكثر من 350 ألف جريمة قتل منذ أن نشرت الحكومة الجيش لمحاربة عصابات المخدرات عام 2006.