مقتل 7 جنود في تبادل لإطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

كشفت أذربيجان وأرمينيا، أمس الثلاثاء، عن مقتل 7 من جنودهما في تبادل لإطلاق النار وقع عند الحدود بين الجارين اللدودين المنخرطين منذ عقود في نزاع على أراضٍ حدودية.

نزاع مسلح

من المعروف أن أذربيجان وأرمينيا، تخوضان منذُ عقود نزاعًا مسلحًا للسيطرة على ناغورني قره باغ، المنطقة الواقعة في أذربيجان وذات الغالبية الأرمينية، وانتهت الأعمال العدائية الأخيرة بين البلدين، في العام 2020، بتوقيع هدنة هشّة برعاية روسيا.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية: “أُطلقت نيران كثيفة من مواقع للجيش الأرميني المنتشر قرب منطقة ديغ (عند الحدود المشتركة بين البلدين) على مواقع للجيش الأذربيجاني”، مشيرة إلى أن القوات الأذربيجانية “ردّت بإطلاق النار”.

وما هي إلا ساعات حتى أعلنت الوزارة مقتل 3 من عسكرييها في هذه الاشتباكات.

اتهامات متبادلة

من جهتها أفادت وزارة الدفاع الأرمينية بمقتل 4 من عسكرييها وإصابة 6 آخرين بجراح، متّهمة قوات باكو بأنها هي التي بادرت بإطلاق النار.

وأردفت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان أنّه “عند الساعة 16,00 (12,00 ت غ) أطلقت قوات مسلّحة أذربيجانية النار باتّجاه جنود أرمينيين كانوا يجرون أعمالًا هندسية” قرب الحدود.

وبموجب اتفاق هدنة تم التوصل إليه بوساطة روسية، في خريف العام 2020، تخلّت أرمينيا عن مساحات من الأراضي كانت تسيطر عليها منذ عقود، ونشرت موسكو قوات للإشراف على التقيد بمفاعيل الهدنة.