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المواطنون تبادلوا التهاني بحلول العيد

مقطع يوثق تكبيرات العيد بصوت عميد مؤذني الحرم المكي

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
مقطع يوثق تكبيرات العيد بصوت عميد مؤذني الحرم المكي
المواطن - فريق التحرير

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عن تكبيرات العيد، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.

علي الملا

من جانبها، نشرت قناة العربية، مقطع فيديو يوثق تكبيرات عيد الفطر بصوت عميد مؤذني الحرم المكي علي ملا.

العيد اليوم

وكان الديوان الملكي قد أكد مساء أمس، أن المحكمة العليا أعلنت أن اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

من جانب آخر، تبادل المواطنون التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك على موقع تويتر، داعين الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال.

 

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