مقطع يوثق تكبيرات العيد بصوت عميد مؤذني الحرم المكي

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عن تكبيرات العيد، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.
شاهد.. تكبيرات #العيد بصوت عميد مؤذني #الحرم_المكي "علي ملا" #عيد_الفطر #العربية_في_رمضان
عبر:
@H_alsufayan pic.twitter.com/N2ayuTHYuQ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 20, 2023
من جانبها، نشرت قناة العربية، مقطع فيديو يوثق تكبيرات عيد الفطر بصوت عميد مؤذني الحرم المكي علي ملا.
وكان الديوان الملكي قد أكد مساء أمس، أن المحكمة العليا أعلنت أن اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
من جانب آخر، تبادل المواطنون التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك على موقع تويتر، داعين الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال.