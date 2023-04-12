Icon

قيادات قوات أمن العمرة: احترافية وتنسيق أمني عالٍ لخدمة ضيوف الرحمن Icon Bayern munich يسقط بثلاثية أمام مانشستر سيتي Icon الدوام عبر مدرستي اليوم في حائل والقصيم Icon مقيم يحصل على الملايين لتعديل مهن العمالة وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي Icon نتائج مؤشر المشتريات يعكس نجاح سياسات السعودية في احتواء موجة التضخم Icon فهد بن سعد يشكر القيادة لتعيينه محافظًا للدرعية Icon عميل يهين بشير الغانم أمام مركز تسوق في برنامج نخوة Icon الشباب يهدد وصافة النصر بثلاثية في الخليج Icon مكافحة الفساد تباشر 17 قضية جنائية تورط فيها رجل أعمال ومواطنون ومقيمون Icon وظائف شاغرة للجنسين في فروع سدافكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نزاهة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام

مقيم يحصل على الملايين لتعديل مهن العمالة وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
مقيم يحصل على الملايين لتعديل مهن العمالة وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تباشر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استكمال الإجراءات النظامية بحق مقيم؛ لحصوله على مبلغ (6.600.000) ستة ملايين وستمائة ألف ريال، مقابل قيامه بإنهاء إجراءات خدمات مرتبطة بالوزارة– تعديل مهن العمالة الوافدة، وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي- بطريقة غير نظامية من خلال دخوله على نظام الوزارة باستخدام الصلاحيات الممنوحة لأحد موظفيها للعمل عن بعد- تم إيقافه-.

تفاصيل القضية

وتبيَّن أن الموظف موقوف على ذمة قضية جنائية خلال فترة إنجاز المعاملات، حيث قام بتسليم هاتفه الجوال الذي ترد عليه رسائل التحقق التي تمكنه من الدخول على أنظمة الوزارة للمقيم عن طريق أحد زملائه بالوزارة الذي قام بتسليم الهاتف للمقيم لاستخدامه، حيث بلغ إجمالي العمليات التي تمت (5663) عملية ترتب عليها عدم تسديد الغرامات والرسوم المترتبة عن تلك العمليات لصالح خزينة الدولة والبالغة (75.751.371) خمسة وسبعين مليون وسبعمائة وواحد وخمسين ألفًا وثلاثمائة وواحد وسبعين ريالًا.

ولفتت الهيئة إلى أنه من خلال نتائج التحقيقات وإجراءات البحث والتحري تم إيقاف (3) مواطنين؛ لقيامهم بدور الوسيط في استلام المعاملات والمقابل المالي لإنجازها بطريقة غير نظامية مقابل حصولهم على مبلغ (800.000) ثمانمائة ألف ريال.

التصدي للفساد

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

روتانا FM تطلق دورة برامج رمضان 2023
السعودية اليوم

روتانا FM تطلق دورة برامج رمضان 2023

السعودية اليوم
صفقات أرامكو والصين تثبت أن المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط
تقارير

صفقات أرامكو والصين تثبت أن المستقبل الاقتصادي...

تقارير
أمطار غزيرة على جازان وعسير حتى المساء
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على جازان وعسير حتى المساء

السعودية اليوم
دور الأفراد في دعم السياحة محليًّا وعالميًّا بملتقى السياحة السعودي
السعودية اليوم

دور الأفراد في دعم السياحة محليًّا وعالميًّا...

السعودية اليوم
رد نهائي من بوسكيتس على عرضي الهلال والنصر
الرياضة

رد نهائي من بوسكيتس على عرضي الهلال...

الرياضة
لقطات لتكريم الفائزين في هاكثون المسؤولية المجتمعية بعدسة “المواطن”
السعودية اليوم

لقطات لتكريم الفائزين في هاكثون المسؤولية المجتمعية...

السعودية اليوم
عملية لمدة ساعتين تنقذ شابًا تعرض لقطع حاد بالرقبة
السعودية اليوم

عملية لمدة ساعتين تنقذ شابًا تعرض لقطع...

السعودية اليوم
ضم مجمع مصانع جنرال إلكتريك بالشرقية لهيئة المدن الصناعية
السعودية اليوم

ضم مجمع مصانع جنرال إلكتريك بالشرقية لهيئة...

السعودية اليوم