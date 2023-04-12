مقيم يحصل على الملايين لتعديل مهن العمالة وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي

تباشر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استكمال الإجراءات النظامية بحق مقيم؛ لحصوله على مبلغ (6.600.000) ستة ملايين وستمائة ألف ريال، مقابل قيامه بإنهاء إجراءات خدمات مرتبطة بالوزارة– تعديل مهن العمالة الوافدة، وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي- بطريقة غير نظامية من خلال دخوله على نظام الوزارة باستخدام الصلاحيات الممنوحة لأحد موظفيها للعمل عن بعد- تم إيقافه-.

تفاصيل القضية

وتبيَّن أن الموظف موقوف على ذمة قضية جنائية خلال فترة إنجاز المعاملات، حيث قام بتسليم هاتفه الجوال الذي ترد عليه رسائل التحقق التي تمكنه من الدخول على أنظمة الوزارة للمقيم عن طريق أحد زملائه بالوزارة الذي قام بتسليم الهاتف للمقيم لاستخدامه، حيث بلغ إجمالي العمليات التي تمت (5663) عملية ترتب عليها عدم تسديد الغرامات والرسوم المترتبة عن تلك العمليات لصالح خزينة الدولة والبالغة (75.751.371) خمسة وسبعين مليون وسبعمائة وواحد وخمسين ألفًا وثلاثمائة وواحد وسبعين ريالًا.

ولفتت الهيئة إلى أنه من خلال نتائج التحقيقات وإجراءات البحث والتحري تم إيقاف (3) مواطنين؛ لقيامهم بدور الوسيط في استلام المعاملات والمقابل المالي لإنجازها بطريقة غير نظامية مقابل حصولهم على مبلغ (800.000) ثمانمائة ألف ريال.

التصدي للفساد

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.