Icon

سالم الدوسري يمنح الهلال التقدم ضد أوراوا Icon مكافحة المخدرات تضبط 13 مليون قرص إمفيتامين وكميات من الشبو Icon الوليد بن طلال يصل ملعب الملك فهد لدعم الهلال Icon محمد الشلهوب لـ كأس دوري أبطال آسيا: خلك معنا لا تروح Icon سودانيون يرحبون بشرطة الاحتياطي المركزي بعد انتشارها في الخرطوم Icon الإطاحة بمواطنين لحيازتهما 50 ألف قرص من الإمفيتامين بالرياض Icon هدفان لـ صن داونز ضد بلوزداد تحسم تأهله لنصف النهائي Icon رامون دياز يكشف تشكيلة الهلال لمواجهة أوراوا Icon مغامر يقود مركبته عكس اتجاه السيل بعقبة صلالة Icon جماهير الهلال تتوافد إلى درة الملاعب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أن رجال الأمن يعملون على مدار الساعة

مكافحة المخدرات تضبط 13 مليون قرص إمفيتامين وكميات من الشبو

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٥ مساءً
مكافحة المخدرات تضبط 13 مليون قرص إمفيتامين وكميات من الشبو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الرائد مروان الحازمي المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم ضبط قرابة 13 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مؤكدًا أن المديرية حققت ضربات استباقية لمحاولة ترويج الشبو من 4 باكستانيين في جدة.

وقال الحازمي في تصريحات لبرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية الممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات وكافة قطاعات الوزارة الأمنية وذلك في الحرب المستمرة ضد الشبكات التي تمتهن إنتاج وترويج المواد المخدرة.

ضربات استباقية

وأشار إلى أنه تم ضبط قرابة 13 مليون قرص مادة الإمفيتامين المخدر، تم محاولة تهريبها خلال ميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة داخل شحنة لفاكهة الرمان.

ولفت إلى أن الداخلية حققت ضربات استباقية موجعة بهدف مكافحة المخدرات وإحباط ترويجها، فعلى سبيل المثال تم إحباط عملية ترويج كمية كبيرة من الشبو المخدر، وضبط 4 باكستانيين في جدة، وغيرها من العمليات الاستباقية حيث يقوم رجال الأمن بجهود على مدار الساعة للحفاظ على صحة الأبناء والبنات من أضرار المخدرات.

كيفية الإبلاغ

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد الفطر
السعودية اليوم

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد...

السعودية اليوم
سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى
تقارير

سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى

تقارير
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب القات المخدر
السعودية اليوم

حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب...

السعودية اليوم
تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في خطر
تكنولوجيا

تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في...

تكنولوجيا
لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا ووفاته بسبب شدة الحر
غرائب

لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا...

غرائب
قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ 2 من نجومه
الرياضة

قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ...

الرياضة
وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى نعرف مصدر التسريب
حصاد اليوم

وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى...

حصاد اليوم