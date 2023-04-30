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منها تلف أوعية الدماغ والسكتة القلبية

مكافحة المخدرات: 5 أضرار صحية لتعاطي الشبو

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ مساءً
مكافحة المخدرات: 5 أضرار صحية لتعاطي الشبو
المواطن - فريق التحرير

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كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأحد، عن 5 أضرار صحية لتعاطي مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

ونشرت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح تأثيره وأضراره الصحية على متعاطيه.

أبرز أضراره

1ـ ارتفاع في درجة حرارة الجسم ومن ثم التشنجات والموت.

2ـ الهياج والسلوك العنيف وفقدان الارتباط بالواقع والانفصال عنه، وبالتالي ارتكاب جرائم بشعة.

3ـ سرعة في دقات القلب وارتفاع ضغط الدم.

4ـ القلق والارتباك والأرق.

5ـ تلف في الأوعية الصغيرة في الدماغ والسكتة القلبية.

الإبلاغ

وأعلنت مكافحة المخدرات للإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

 

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