مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 37 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ37 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة 11 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: مكة المكرمة 37 مئوية، وشرورة 35 درجة، المدينة المنورة وجازان والقنفذة 34 مئوية، جدة وينبع ووادي الدواسر 33 مئوية، العلا 32 مئوية، تبوك ونجران وبيشة 31 مئوية، الاحساء 30 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فجاءت كالتالي: طريف 11 مئوية، عرعر 13مئوية، ثم أبها وحائل والباحة والطائف 14 مئوية، وسكاكا والصمان والتنهات والقريات والمجمعة والدهناء 15 مئوية، الدوادمي 16 مئوية، بريدة 17 مئوية.

طقس اليوم

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية، والتي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل, في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقة الجوف.