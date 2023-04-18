مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 38 مئوية وأبها والباحة الأدنى

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 38 درجة مئوية، فيما سجلت أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ 14 درجة مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 38 درجة مئوية، وجازان والقنفذة وشرورة 36 مئوية، والمدينة المنورة وينبع 35 مئوية، وجدة والعلا ووادي الدواسر 34 مئوية، وتبوك 33 مئوية، والدمام وسكاكا ونجران والأحساء 32 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى فجاءت كالتالي: أبها والباحة 14 درجة مئوية، وطريف 15 مئوية، وحائل وعرعر والدوادمي والطائف 16 مئوية، وبريدة وسكاكا والصمان والدهناء والمجمعة والقريات ورفحاء 17 مئوية، الرياض وبيشة وحفر الباطن 18 مئوية، وتبوك والخرج والوجه 19، والدمام والأحساء والعلا 20 مئوية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها, كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .