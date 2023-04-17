مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 38 مئوية و3 مدن تسجل الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ38 مئوية؛ فيما سجلت طريف وأبها والباحة أدنى درجة حرارة 14 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: مكة المكرمة 38 مئوية، وشرورة 37 درجة، القنفدة 35 مئوية، المدينة المنورة وجازان والعلا وينبع ووادي الدواسر 34 مئوية، جدة 33 مئوية، تبوك وسكاكا ونجران وبيشة 31 مئوية، الدمام والصمان والدهناء والأحساء 30 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فجاءت كالتالي: طريف والباحة وأبها 14 مئوية، حائل والتنهات والطائف والدهناء 15 مئوية، بريدة والدوادمي وعرعر والمجمعة 16 مئوية، الرياض وسكاكا ورفحاء 17 مئوية، تبوك 18 مئوية.

طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقتي الجوف وتبوك.