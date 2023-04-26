مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 39 مئوية وطريف الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ39 مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ11 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: مكة المكرمة 39 درجة مئوية، جازان وشرورة والقنفذة 37 مئوية، المدينة المنورة وينبع ووادي الدواسر 35 مئوية، جدة 34 مئوية، العلا 33 مئوية، الدمام وسكاكا والصمان والأحساء وحفر الباطن وبيشة والدهناء 32 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: طريف 11 درجة مئوية، القريات 12 مئوية، أبها 13 مئوية، الباحة وتبوك 15 مئوية، بيشة 16 مئوية، بريدة وسكاكا 17 مئوية، المدينة المنورة والرياض ورفحاء والدوادمي 17 مئوية.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، عسير، جازان ونجران, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.