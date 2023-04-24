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وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد

مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 39 مئوية وطريف الأدنى

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 39 مئوية وطريف الأدنى
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 39 درجة مئوية، فيما سجلت طريف درجة حرارة بـ 13 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 39 درجة مئوية، الأحساء 38 مئوية، جدة والدمام وجازان وحفر الباطن وشرورة 37 مئوية، الخرج 36 مئوية، المدينة المنورة والصمان وينبع 35 مئوية، الرياض وبريدة والدهناء 34 مئوية، وادي الدواسر والعلا والمجمعة 33 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى فجاءت كالتالي: طريف 13 درجة مئوية، أبها والباحة 14 مئوية، الطائف 15 مئوية، بيشة 16 مئوية ، تبوك وحائل والدوادمي والقريات 18 مئوية، بريدة ونجران 19 مئوية، عرعر ووادي الدواسر 20 مئوية، سكاكا والتنهات والوجه والمجمعة 21 مئوية، العلا والدهناء 22 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران , كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة , في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك ،الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

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