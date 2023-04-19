مكة المكرمة الأعلى حرارة والباحة الأدنى بـ 14 مئوية سنتمم أو نعيّد حسب ما تعلنه الدولة وهي مسؤولة عن ذلك بجهود المملكة.. خلق روح جديدة للسلام والاستقرار في المنطقة قائد قوات فاغنر الروسية: ليس لدينا مقاتل واحد في السودان لقطات ساحرة من الأجواء لجريان شعيب هدباء 1.26 مليون مستفيد من خدمات النقل الترددي بالمسجد النبوي ماسك يستعد لمواجهة ChatGPT أمطار غزيرة على الرياض حتى الـ 10 مساء أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 211 ريالاً
توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 38 درجة مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 14 درجة مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 38 درجة مئوية، ينبع 37 مئوية، جازان وشرورة والقنفدة 36 مئوية، جدة 35 مئوية، المدينة المنورة وسكاكا والعلا 34 مئوية، الدمام وتبوك وحفر الباطن 33 مئوية، عرعر والصمان ووادي الدواسر ورفحاء والقريات 32 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى فجاءت كالتالي: أبها 14مئوية، الباحة 15 مئوية، حائل وطريف 16 مئوية، بريدة والدوادمي والتنهات والطائف 17 مئوية، الرياض وتبوك وعرعر الصمان وبيشة ورفحاء والقريات والمجمعة والدهناء 18 مئوية، سكاكا وحفر الباطن 19 مئوية.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.